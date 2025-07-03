Земля максимально удалится от Солнца: чем это грозит

Уже в этот четверг, 3 июля, Земля пройдет афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. О, этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московского планетария.
Как отметили в планетарии, в этот день расстояние между небесными телами будет максимальным и составит более чем 147 миллионов километров.
«Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом», — объяснили ситуацию в планетарии.
При этом астроному подчеркнули, что в реальности орбита нашей планеты близка к круговой, так что траектория движения Земли изменяется незначительно.
Ответили ученые и на закономерный вопрос — чем грозит Земле такое отдаление от Солнца. Как выяснилось, это не повлияет на погоду ни зимой, ни летом. Астроному напомнили, что смена сезонов в году обусловлена наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты.
Ранее KP.RU сообщил, что роботизированный телескоп ATLAS только что открыл объект, который движется к Земле прямо откуда-то со звезд. Это всего лишь третий межзвездный странник, достоверно известный науке. Он не кружится вокруг Солнца, а летит практически по прямой. Небесное тело получило временное обозначение A11pl3Z. Интересно, что его «целью» является Марс, а не Земля — вскоре он посетит окрестности Красной планеты. Осенью его смогут пронаблюдать даже любители.