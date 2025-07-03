Земля максимально удалится от Солнца: чем это грозит

Ранее KP.RU сообщил, что роботизированный телескоп ATLAS только что открыл объект, который движется к Земле прямо откуда-то со звезд. Это всего лишь третий межзвездный странник, достоверно известный науке. Он не кружится вокруг Солнца, а летит практически по прямой. Небесное тело получило временное обозначение A11pl3Z. Интересно, что его «целью» является Марс, а не Земля — вскоре он посетит окрестности Красной планеты. Осенью его смогут пронаблюдать даже любители.