Няни-иностранки у детей звезд: психолог рассказал, как раннее изучение языков влияет на развитие ребенка

— Если образовательные нагрузки чрезмерны или превращаются в давление, это способно привести к тревожности и потере интереса. Главное — поддерживать у ребенка любопытство и радость от учебы, не забывая о его индивидуальных особенностях и темпе развития, — подметил специалист.