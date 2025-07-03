Няни-иностранки у детей звезд: психолог рассказал, как раннее изучение языков влияет на развитие ребенка

Сейчас многие знаменитости, заботясь о будущем своих детей, предпочитают нанимать для их воспитания воспитателей — носителей иностранных языков. Ранее в тренде были няни с Филиппин, теперь популярность набирают воспитатели из Китая, Франции, Великобритании. Как раннее изучение языков влияет на развитие детей, рассказал KP.RU клинический психолог Роман Цветков.
— Вопрос раннего обучения детей иностранным языкам вызывает немало споров. С точки зрения психологии раннее знакомство с другими языками действительно способствует развитию гибкости мышления, улучшению памяти и внимания. Мозг ребенка до 6−7 лет особенно открыт к новым языковым системам, — пояснил эксперт.
Однако психолог также акцентирует внимание на важности баланса. Основная потребность маленького ребенка — это ощущение безопасности и возможность учиться через игру и эмоции.
— Если образовательные нагрузки чрезмерны или превращаются в давление, это способно привести к тревожности и потере интереса. Главное — поддерживать у ребенка любопытство и радость от учебы, не забывая о его индивидуальных особенностях и темпе развития, — подметил специалист.
Напомним, олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала, что их с Дмитрием Песковым 10-летняя дочь Надя с трех лет изучает китайский язык. А вот Оксана Самойлова и Виктория Дайнеко, например, предпочитают не перегружать своих детей учебой в столь раннем возрасте.