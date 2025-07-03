Рентген, КТ и МРТ: Врач развеял самые популярные мифы о медицинских исследованиях

Многие слышали «страшилки» о медицинских исследованиях — рентгене, КТ и МРТ. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин рассказал KP.RU о популярных мифах о диагностике.
— Достоверных данных о прямой взаимосвязи между рентгенологическими методами исследований (рентгенография, КТ), назначенными по медпоказаниям, и риском развития рака нет. Однако такие методы связаны с лучевой нагрузкой, которая потенциально может повысить риск развития различных заболеваний, — пояснил медик.
Также врач отметил, что МРТ, где нет лучевой нагрузки, не всегда является абсолютно безопасным. Вопреки распространенному мнению, это исследование также имеет свои особенности, особенно если пациент носит металлические предметы.
— Если на пациенте будут металлические предметы, они могут притягиваться, сильно нагреваться. Это всегда искажает результаты диагностики. Большинство современных зубных имплантатов не «примагничиваются» в поле МР-томографа, — подчеркнул специалист.
Если у пациента есть съемные стоматологические конструкции, они обязательно должны быть извлечены перед процедурой. Также важно помнить, что наличие кардиостимулятора является абсолютным противопоказанием для МРТ.