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В Иркутске самая дорогая квартира стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей

Иркутск занял первую строчку в рейтинге самых дорогих квартир в Сибири.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самая дорога квартира в Иркутске стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей, и это еще черновая отделка. Площадь такой недвижимости составляет 556,9 квадратных метров. Находится она в доме на улице Сурикова. Об этом сообщает онлайн-база недвижимости.

— Мы составили рейтинг самых больших и дорогих квартир в Сибири. Областной центр занял первое место из-за такой дорогой и просторной квартиры на берегу Ангары, — уточнили в пресс-службе сервиса.

А вот в Новосибирске жилье заняло целых шесть позиций в ТОПе из десяти. Там слитное жилье по площади — от 200 до 479 квадратных метров и стоит оно от 50 до 150 миллионов рублей. Квартиры располагаются рядом с центром города.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском аэропорту закончили ремонт взлетно-посадочной полосы.