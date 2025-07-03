В Иркутске самая дорогая квартира стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей

А вот в Новосибирске жилье заняло целых шесть позиций в ТОПе из десяти. Там слитное жилье по площади — от 200 до 479 квадратных метров и стоит оно от 50 до 150 миллионов рублей. Квартиры располагаются рядом с центром города.