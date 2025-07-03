В Иркутске самая дорогая квартира стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей

Самая дорога квартира в Иркутске стоит 190 миллионов 270 тысяч рублей, и это еще черновая отделка. Площадь такой недвижимости составляет 556,9 квадратных метров. Находится она в доме на улице Сурикова. Об этом сообщает онлайн-база недвижимости.
— Мы составили рейтинг самых больших и дорогих квартир в Сибири. Областной центр занял первое место из-за такой дорогой и просторной квартиры на берегу Ангары, — уточнили в пресс-службе сервиса.
А вот в Новосибирске жилье заняло целых шесть позиций в ТОПе из десяти. Там слитное жилье по площади — от 200 до 479 квадратных метров и стоит оно от 50 до 150 миллионов рублей. Квартиры располагаются рядом с центром города.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском аэропорту закончили ремонт взлетно-посадочной полосы.