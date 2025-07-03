Ляшок: предпенсионеры в России обладают льготами на налоги

Также стало известно, что материнский капитал будет проиндексирован в феврале 2026 года с учетом фактической инфляции за 2025 год, сказала первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая. А глава российского правительства Михаил Мишустин проинформировал, что с 2026 года в стране будет осуществляться двукратная индексация страховых пенсий ежегодно, что приведет к их увеличению два раза в год. По словам премьер-министра, с января текущего года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3%, а в дальнейшем планируется дополнительное повышение на 9,5%.