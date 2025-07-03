В Саудовской Аравии анонсировали возвращение на ринг Цыганского короля Фьюри

В своём заявлении Аль аш-Шейх образно намекнул на будущего соперника Фьюри, написав, что «Цыганский король вернётся» и что у них «есть кролик, на которого нужно охотиться». Эти слова вызвали оживлённые споры в боксёрском сообществе относительно того, кто может стать следующим оппонентом 36-летнего британца.
Напомним, что Фьюри завершил карьеру в начале этого года после двух неудачных попыток одолеть украинского чемпиона Александра Усика. Их реванш в Саудовской Аравии завершился единогласным решением судей: все трое арбитров отдали победу Усику со счётом 116−112 после двенадцати напряжённых раундов.