Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

В этом случае нужно зарегистрироваться в СФР в качестве добровольного плательщика взносов. Их минимальный размер в 2025 году — 59 241,6 рублей, максимальный — 473 932,8 рублей. Однако купить так можно лишь один год стажа. То есть, если не хватает четырех лет, платить взносы тоже нужно четыре года. Другой вариант — устроиться на официальную работу. В этот период взносы будет отчислять работодатель.