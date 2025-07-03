Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По словам специалиста, самозанятые не платят взносы в Социальный фонд. В связи с этим при достижении пенсионного возраста стажа и пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии может не хватить. В этом случае назначают социальную пенсию, которая меньше страховой и выплачивается через пять лет после достижения пенсионного возраста.
«Чтобы избежать негативного сценария, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна “покупка” недостающего стажа для получения страховой пенсии», — отметила Финогенова.
В этом случае нужно зарегистрироваться в СФР в качестве добровольного плательщика взносов. Их минимальный размер в 2025 году — 59 241,6 рублей, максимальный — 473 932,8 рублей. Однако купить так можно лишь один год стажа. То есть, если не хватает четырех лет, платить взносы тоже нужно четыре года. Другой вариант — устроиться на официальную работу. В этот период взносы будет отчислять работодатель.