Врач рассказала, кого чаще кусают комары

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лишний вес, занятия спортом на природе, запах духов и алкоголя могут привлекать комаров, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
«Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит — представляет больший интерес для комаров», — отметила Шмелева.
Кроме того, по словам врача, комары обращают особое внимание на людей с первой группой крови.
Также насекомые реагируют на запах духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, особо привлекательны для кровососущих. Доказано также, что запах алкоголя дополнительно притягивает комаров.
«Если вы предпочитаете физические нагрузки на природе, будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для насекомых», — добавила терапевт.