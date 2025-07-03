Опубликован прогноз погоды на 3 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодняшний день обещает быть насыщенным погодными явлениями. На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди, а также грозы, которые могут сопровождаться градом.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с, однако при грозовых явлениях его сила может увеличиться до шквалистых 15−20 м/с. Это стоит учитывать всем, кто планирует проводить время на улице.
Температурный фон будет довольно комфортным: ночью температура воздуха составит +15…+17°C, а днем поднимется до +25…+27°C. Не забудьте взять с собой зонт и быть осторожными во время грозы!