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Опубликован прогноз погоды на 3 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССегодняшний день обещает быть насыщенным погодными явлениями.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодняшний день обещает быть насыщенным погодными явлениями. На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди, а также грозы, которые могут сопровождаться градом.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с, однако при грозовых явлениях его сила может увеличиться до шквалистых 15−20 м/с. Это стоит учитывать всем, кто планирует проводить время на улице.

Температурный фон будет довольно комфортным: ночью температура воздуха составит +15…+17°C, а днем поднимется до +25…+27°C. Не забудьте взять с собой зонт и быть осторожными во время грозы!