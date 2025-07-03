Ввоз мощных автомобилей сильно подорожает в Приморье из-за роста утильсбора

Сегодня ставка утильсбора составляет 3,4 тыс. рублей за новые авто до трех лет и 5,2 тыс. — за машины с пробегом старше трех лет. Повышение затронет прежде всего владельцев мощных иномарок, которые традиционно пользуются спросом у жителей Приморья, ввозящих транспорт через порты Владивостока и Находки.