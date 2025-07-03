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Ввоз мощных автомобилей сильно подорожает в Приморье из-за роста утильсбора

Жители Приморского края, ввозящие автомобили из-за рубежа, с 2025 года могут столкнуться с новым повышением расходов.

Минпромторг России предложил увеличить утилизационный сбор на машины мощностью свыше 160 лошадиных сил, если их ввозят физические лица.

«Нововведение принесет в бюджет десятки миллиардов рублей», — сообщили в министерстве.

Сегодня ставка утильсбора составляет 3,4 тыс. рублей за новые авто до трех лет и 5,2 тыс. — за машины с пробегом старше трех лет. Повышение затронет прежде всего владельцев мощных иномарок, которые традиционно пользуются спросом у жителей Приморья, ввозящих транспорт через порты Владивостока и Находки.

Эксперты считают, что увеличение сбора может замедлить темпы импорта праворульных автомобилей в регион и ударить по рынку перекупщиков.

Ожидается, что окончательные параметры новой ставки утильсбора утвердят до конца года.