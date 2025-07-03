Стало известно, какой налог придется заплатить за банковский вклад

«Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца года. В 2024 году ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей», — пояснил Диашов агентству «Прайм». По его словам, если у гражданина несколько вкладов, доход по ним суммируется. Заплатить налог следует до 1 декабря 2025 года через личный кабинет «Госуслуг», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. В случае неуплаты начисляются пени и возможны штрафы.