Стало известно, какой налог придется заплатить за банковский вклад

С дохода по вкладу придется заплатить налог.
Россияне должны уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год до 1 декабря 2025 года, если их прибыль превышает необлагаемый лимит. Об этом сообщил председатель Комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.
«Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца года. В 2024 году ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей», — пояснил Диашов агентству «Прайм». По его словам, если у гражданина несколько вкладов, доход по ним суммируется. Заплатить налог следует до 1 декабря 2025 года через личный кабинет «Госуслуг», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. В случае неуплаты начисляются пени и возможны штрафы.
Эксперт также уточнил, что налогом не облагаются доходы по эскроу-счетам. А также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% годовых на протяжении всего отчетного периода.