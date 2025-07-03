В Иркутске 5 июля пройдет фестиваль жимолости и земляники

— Жители города смогут узнать новые сорта жимолости и земляники, которые вырастили в регионе на участках с разным микроклиматом, а желающие смогут купить саженцы с закрытой корневой системой, чтобы получать такой же урожай у себя на огороде, — пояснили в пресс-службе администрации.