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В Иркутске 5 июля пройдет фестиваль жимолости и земляники

Ягоду вырастили на участках с разным микроклиматом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 5 июля в Иркутске пройдет фестиваль организаций садоводов, на котором участники представят свой урожай жимолости и земляники. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Жители города смогут узнать новые сорта жимолости и земляники, которые вырастили в регионе на участках с разным микроклиматом, а желающие смогут купить саженцы с закрытой корневой системой, чтобы получать такой же урожай у себя на огороде, — пояснили в пресс-службе администрации.

Садоводы-любители и профессионалы смогут обменяться опытом и узнать много нового. Ученые-биологи, агрономы и члены клуба имени А. К. Томсона расскажут о современных способах выращивания ягод.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске на бульваре «Солнечный» устраняют недочеты.