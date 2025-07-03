В Иркутске 5 июля пройдет фестиваль жимолости и земляники

В Иркутске 5 июля в Иркутске пройдет фестиваль организаций садоводов, на котором участники представят свой урожай жимолости и земляники. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Жители города смогут узнать новые сорта жимолости и земляники, которые вырастили в регионе на участках с разным микроклиматом, а желающие смогут купить саженцы с закрытой корневой системой, чтобы получать такой же урожай у себя на огороде, — пояснили в пресс-службе администрации.
Садоводы-любители и профессионалы смогут обменяться опытом и узнать много нового. Ученые-биологи, агрономы и члены клуба имени А. К. Томсона расскажут о современных способах выращивания ягод.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске на бульваре «Солнечный» устраняют недочеты.