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Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

Подольская: 31 декабря будет выходным днем.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россияне будут отдыхать от работы 31 декабря этого года благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Тридцать первое декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье», — сказала Подольская.

Она отметила, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.

Согласно Трудовому кодексу России, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.