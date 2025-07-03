Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россияне будут отдыхать от работы 31 декабря этого года благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Тридцать первое декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье», — сказала Подольская.
Она отметила, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.
Согласно Трудовому кодексу России, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.