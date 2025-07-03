Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артур Фёдоров остался у руля хабаровского «СКА-Нефтяника»

Пока специалист будет работать в должности исполняющего обязанности главного тренера.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

По решению попечительского совета клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», в новом сезоне Артур Фёдоров продолжит работу в должности исполняющего обязанности главного тренера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что Артур Фёдоров работает в клубе с осени 2020 года. В октябре 2024 года он возглавил команду. Под его руководством «СКА-Нефтяник» успешно провёл весь сезон чемпионата России 2024/25 и завоевал бронзовые медали.

Кроме того, клуб сохранил практически всех своих ключевых игроков. Соглашения с командой подписали вратарь Лев Шишкин, защитники Максим Рязанов и Томми Мяаття, полузащитники Антон Колповский, Максим Василенко, Алан Джусоев, Дмитрий Сидоров и Туомас Мяаття, а также нападающие Владимир Каланчин и Владислав Кузнецов.