Артур Фёдоров остался у руля хабаровского «СКА-Нефтяника»

По решению попечительского совета клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», в новом сезоне Артур Фёдоров продолжит работу в должности исполняющего обязанности главного тренера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что Артур Фёдоров работает в клубе с осени 2020 года. В октябре 2024 года он возглавил команду. Под его руководством «СКА-Нефтяник» успешно провёл весь сезон чемпионата России 2024/25 и завоевал бронзовые медали.
Кроме того, клуб сохранил практически всех своих ключевых игроков. Соглашения с командой подписали вратарь Лев Шишкин, защитники Максим Рязанов и Томми Мяаття, полузащитники Антон Колповский, Максим Василенко, Алан Джусоев, Дмитрий Сидоров и Туомас Мяаття, а также нападающие Владимир Каланчин и Владислав Кузнецов.