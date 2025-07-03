Артур Фёдоров остался у руля хабаровского «СКА-Нефтяника»

Напомним, что Артур Фёдоров работает в клубе с осени 2020 года. В октябре 2024 года он возглавил команду. Под его руководством «СКА-Нефтяник» успешно провёл весь сезон чемпионата России 2024/25 и завоевал бронзовые медали.