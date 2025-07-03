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В России разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы

Роспотребнадзор разработал уникальный высокоточный тест для выявления чумы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы, сейчас он готовится к регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработали инновационную тест-систему для выявления ДНК возбудителя чумы. Разработка, не имеющая аналогов в мире, предназначена для проведения эпидемиологических исследований образцов сложного состава, включая почву, клинический материал и останки животных», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». Отличительной особенностью новой тест-системы является ее высокая точность. Благодаря поэтапному анализу образца она способна обнаружить единичные клетки чумного микроба в микролитре исследуемого материала. Это позволяет своевременно выявлять заражение и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

«Универсальность разработки позволяет использовать ее как в стационарных лабораториях, так и в передвижных мобильных комплексах, что значительно расширяет возможности оперативного реагирования на вспышки заболевания на отдаленных территориях», — пояснили в ведомстве.

Важным преимуществом новой тест-системы является ее полная комплектация отечественными компонентами. Это обеспечивает технологическую независимость России в области молекулярно-генетической диагностики и гарантирует стабильное обеспечение необходимыми ресурсами для проведения исследований, подчеркнули в пресс-службе.

«В настоящее время тест-система готовится к регистрации и в ближайшее время будет доступна для использования. Разработка станет важным инструментом в борьбе с чумой и внесет значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — добавили в ведомстве.