В России разработали уникальный высокоточный тест для выявления чумы

«В настоящее время тест-система готовится к регистрации и в ближайшее время будет доступна для использования. Разработка станет важным инструментом в борьбе с чумой и внесет значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — добавили в ведомстве.