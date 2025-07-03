ГК «Ренна»: Армения не отказывалась от российского мороженого

«Речь идет о партии мороженого “Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури”, произведённой 07.03.2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — сказано в релизе.