ГК «Ренна»: Армения не отказывалась от российского мороженого

Армения не отказывалась от российского мороженого, речь идет о вопросах лишь к одной партии. Об этом информирует пресс-служба ГК «Ренна».
«Речь идет о партии мороженого “Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури”, произведённой 07.03.2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — сказано в релизе.
К компании добавили, что после получения сигнала от армянских партнеров была проведена повторная проверка продукции, и нарушений не найдено.
«Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки», — объяснил производитель.
Ранее сообщалось, что Армения запретила ввоз некоторых видов российского мороженого из-за якобы несоответствия нормам по содержанию бактерий кишечной палочки.
Также сообщалось, что запрет распространяется на партии, ввезенные после 2 июля, и не касается продукции, импортированной ранее.