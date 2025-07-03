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ГК «Ренна»: Армения не отказывалась от российского мороженого

В компании «Ренна» сообщили о повторной проверке продукции после информации о запрете на ввоз российского мороженого.

Источник: Комсомольская правда

Армения не отказывалась от российского мороженого, речь идет о вопросах лишь к одной партии. Об этом информирует пресс-служба ГК «Ренна».

«Речь идет о партии мороженого “Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури”, произведённой 07.03.2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — сказано в релизе.

К компании добавили, что после получения сигнала от армянских партнеров была проведена повторная проверка продукции, и нарушений не найдено.

«Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки», — объяснил производитель.

Ранее сообщалось, что Армения запретила ввоз некоторых видов российского мороженого из-за якобы несоответствия нормам по содержанию бактерий кишечной палочки.

Также сообщалось, что запрет распространяется на партии, ввезенные после 2 июля, и не касается продукции, импортированной ранее.