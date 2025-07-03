В Новосибирске за год резко взлетели цены на кофе и какао

В Новосибирске резко взлетели цены на кофе и какао. Так, килограмм натурального растворимого кофе за год подорожал на 21,62 процента, натурального в зернах и молотого — на 5,47 процента, какао — 27,86 процента. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Килограмм натурального растворимого кофе в мае 2024 года обходился в 2811,98 рубля, а в мае 2025-го — уже 3419,99. Цена за килограмм натурального кофе в зернах и молотого выросла с 1396,67 до 1473,15 рубля, а за килограмм какао — с 958,76 до 1225,95 рубля.
Также подорожал чай. В частности, килограмм черного байхового чая в мае 2024 года стоил 1259,02 рубля, а в мае 2025-го — 1454,79 рубля. Рост составил 15,54 процента. Килограмм зеленого чая тоже подорожал, но не так значительно в сравнении с другими видами горячих напитков — с 1133,43 до 1141,10 рубля, то есть на 0,67 процента.