В Новосибирске за год резко взлетели цены на кофе и какао

Также подорожал чай. В частности, килограмм черного байхового чая в мае 2024 года стоил 1259,02 рубля, а в мае 2025-го — 1454,79 рубля. Рост составил 15,54 процента. Килограмм зеленого чая тоже подорожал, но не так значительно в сравнении с другими видами горячих напитков — с 1133,43 до 1141,10 рубля, то есть на 0,67 процента.