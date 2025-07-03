Гусев: над городами Воронежской области сбито более пяти дронов ВСУ

Российские военные сбили более пяти украинских беспилотников над городами Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, в результате действий ВСУ никто не пострадал. При этом обломки одного из сбитых дронов при падении повредили кровлю частного дома.
Глава региона подчеркнул, что сведения о последствиях нападения уточняются. Гусев добавил, что в области по-прежнему действует режим опасности беспилотников.
Напомним, вечером 2 июля стало известно, что в Белгородской области два мирных жителя получили травмы в результате детонации FPV-дрона ВСУ. При ударе также загорелся автомобиль, в котором они находились.