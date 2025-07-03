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Гусев: над городами Воронежской области сбито более пяти дронов ВСУ

Обломки одного из сбитых дронов в Воронежской области при падении повредили кровлю частного дома.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили более пяти украинских беспилотников над городами Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате действий ВСУ никто не пострадал. При этом обломки одного из сбитых дронов при падении повредили кровлю частного дома.

Глава региона подчеркнул, что сведения о последствиях нападения уточняются. Гусев добавил, что в области по-прежнему действует режим опасности беспилотников.

Напомним, вечером 2 июля стало известно, что в Белгородской области два мирных жителя получили травмы в результате детонации FPV-дрона ВСУ. При ударе также загорелся автомобиль, в котором они находились.