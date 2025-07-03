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В Иркутской области механик участка горных работ зарабатывает до 300 тыс. рублей

Также предприятия нуждаются в автокрановщиках и водителях грузовиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области механик участка горных работ зарабатывает до 300 тысяч рублей. Также высокую зарплату предлагают бульдозеристам, слесарям и токарям. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Кадрового центра Иркутской области, в Усть-Куте появился спрос на лесовозников, им предлагают до 250 тысяч рублей. В Ангарске слесарю по ремонту автомобилей обещают до 200 тысяч, а в Усолье-Сибирском оклад у экскаваторщиков — 180 тысяч рублей.

— В случае необходимости соискатели могут пройти обучение по специальностям, на данный момент для жителей региона доступно более 60 образовательных программ, — подчеркнул министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

А вот в Иркутске предприятия нуждаются в автокрановщиках и водителях грузовиков.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что жители хотят, чтобы МРОТ в среднем составлял 52700 рублей в месяц.