Огненный шар перепугал жителей Стокгольма: он пролетел прямо над городом и взорвался

Необычное явление видели жители Стокгольма в небе вечером во вторник 1 июля. Речь идет о светящемся неопознанном объекте в виде огненного шара, информирует издание Sweden Herald.
Сообщается, что шар пролетел над северной частью шведской столицы, при этом многие перепуганные жители города обратились в экстренные службы. Позже объект попал в поле зрения жителей Аландских островов в Балтийском море, которые принадлежат Финляндии. Пролетев над островами, шар взорвался.
Астроном Эрик Стемпелс в комментарии изданию предположил, что речь идет о метеоре-болиде. Подобные метеоры сгорают в атмосфере на высоте около 100 километров.
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