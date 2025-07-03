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Огненный шар перепугал жителей Стокгольма: он пролетел прямо над городом и взорвался

Sweden Herald: Над Стокгольмом пролетел огненный шар и взорвался.

Источник: Комсомольская правда

Необычное явление видели жители Стокгольма в небе вечером во вторник 1 июля. Речь идет о светящемся неопознанном объекте в виде огненного шара, информирует издание Sweden Herald.

Сообщается, что шар пролетел над северной частью шведской столицы, при этом многие перепуганные жители города обратились в экстренные службы. Позже объект попал в поле зрения жителей Аландских островов в Балтийском море, которые принадлежат Финляндии. Пролетев над островами, шар взорвался.

Астроном Эрик Стемпелс в комментарии изданию предположил, что речь идет о метеоре-болиде. Подобные метеоры сгорают в атмосфере на высоте около 100 километров.

Как Земля 7 июня оказалась в эпицентре атаки метеоров и почему это явление осталось невидимым, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем сайт KP.RU вспоминает семь самых больших метеоритов, найденных на планете.

Напомним, удивительное явление — «клубничную» Луну россияне смогли увидеть впервые за 18 лет в ночь на 11 июня. Вот как это выглядело.