Огненный шар перепугал жителей Стокгольма: он пролетел прямо над городом и взорвался

Сообщается, что шар пролетел над северной частью шведской столицы, при этом многие перепуганные жители города обратились в экстренные службы. Позже объект попал в поле зрения жителей Аландских островов в Балтийском море, которые принадлежат Финляндии. Пролетев над островами, шар взорвался.