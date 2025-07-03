Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы — лидеры по продолжительности сна

Жители Чечни спят заметно дольше остальных россиян — в среднем они уделяют сну 10 часов 5 минут в сутки.

Жители Чечни спят заметно дольше остальных россиян — в среднем они уделяют сну 10 часов 5 минут в сутки. Такой вывод сделали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Исследование оказалось в распоряжении «Известий».

В среднем по России продолжительность сна составляет 8 часов 43 минуты в сутки. Помимо Чечни, среди регионов с самым длительным сном оказались Смоленская область (9 часов 7 минут), Москва (9 часов 12 минут), Кабардино-Балкария (9 часов 5 минут) и Ингушетия (9 часов 4 минуты).

Кроме того, эксперты отметили, что женщины спят в среднем на девять минут дольше мужчин.

При подсчёте учитывалось не только время самого сна, но и периоды засыпания, пробуждения, а также бессонницы, пояснили специалисты FinExpertiza.

«Рост среднего показателя во многом связан с участием в исследовании незанятых групп населения, включая пенсионеров, которые имеют больше возможностей для отдыха», — добавили аналитики.