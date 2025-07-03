Названы регионы — лидеры по продолжительности сна

Жители Чечни спят заметно дольше остальных россиян — в среднем они уделяют сну 10 часов 5 минут в сутки. Такой вывод сделали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Исследование оказалось в распоряжении «Известий».
В среднем по России продолжительность сна составляет 8 часов 43 минуты в сутки. Помимо Чечни, среди регионов с самым длительным сном оказались Смоленская область (9 часов 7 минут), Москва (9 часов 12 минут), Кабардино-Балкария (9 часов 5 минут) и Ингушетия (9 часов 4 минуты).
Кроме того, эксперты отметили, что женщины спят в среднем на девять минут дольше мужчин.
При подсчёте учитывалось не только время самого сна, но и периоды засыпания, пробуждения, а также бессонницы, пояснили специалисты FinExpertiza.
«Рост среднего показателя во многом связан с участием в исследовании незанятых групп населения, включая пенсионеров, которые имеют больше возможностей для отдыха», — добавили аналитики.