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Смертельное ДТП с опрокидыванием в Новосибирской области: водитель погибла на месте

Пассажир легковушки госпитализирован.

Источник: Соцсети

Ночью четверга, 3 июля, в Краснозёрском районе на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, автомобиль Toyota Vtz ехал со стороны Кочковского района в направлении посёлка Краснозёрское. За рулём иномарки находилась 51-летняя женщина.

По предварительным данным, она не справилась с управлением, на 272-м километре трассы машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте, пассажир Toyota — мужчина, чья личность сейчас устанавливается — с различными травмами был доставлен в больницу.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о ДТП в Чановском районе, где столкнулись легковушка и грузовик. Водитель легкового авто погиб.