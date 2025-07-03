Более 20 рейсов вновь задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево второй день подряд наблюдается массовая задержка рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, в Новосибирск 3 июля с опозданием прилетят 23 самолета.
В частности, на прилет задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутска, Братска, Пекина, Талакана, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Нового Уренгоя, Стамбула, а также два из Сургута, два из Иркутска, три из Сочи и четыре из Владивостока.
Кроме того, три рейса на прилет — из московского Шереметьево, Улан-Удэ и Владивостока — были отменены.
На вылет из Новосибирска задерживаются два рейса в Сургут, отменены вылеты в Якутск и столичный аэропорт Шереметьево.