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Более 20 рейсов вновь задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево

Три рейса на прилет были отменены.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево второй день подряд наблюдается массовая задержка рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, в Новосибирск 3 июля с опозданием прилетят 23 самолета.

В частности, на прилет задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутска, Братска, Пекина, Талакана, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Нового Уренгоя, Стамбула, а также два из Сургута, два из Иркутска, три из Сочи и четыре из Владивостока.

Кроме того, три рейса на прилет — из московского Шереметьево, Улан-Удэ и Владивостока — были отменены.

На вылет из Новосибирска задерживаются два рейса в Сургут, отменены вылеты в Якутск и столичный аэропорт Шереметьево.