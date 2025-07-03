В Новосибирской области только семь пляжей признаны безопасными для купания

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отметили: «Чтобы избежать заражения различными инфекциями, необходимо помнить о том, что купание допустимо только в официально разрешенных местах. У водоемов должно быть заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, подтверждающее их соответствие санитарным нормам и гарантирующее безопасное использование для здоровья граждан».