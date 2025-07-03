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В Новосибирской области только семь пляжей признаны безопасными для купания

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора провели проверку пляжных зон Новосибирской области на соответствие санитарным нормам.

Источник: Сиб.фм

В ходе исследований оценивались микробиологические и санитарно-химические показатели воды, наличие вирусных загрязнений, а также состояние песка.

По результатам проверки безопасными для отдыха признаны лишь семь пляжей: «Бумеранг», «Галечный», «Детский», прибрежная зона Обского моря, «Бугринская роща», а также пляж на озере Кривое в Карасукском районе и рекреационная зона «Озеро Карачи» в Чановском районе.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отметили: «Чтобы избежать заражения различными инфекциями, необходимо помнить о том, что купание допустимо только в официально разрешенных местах. У водоемов должно быть заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, подтверждающее их соответствие санитарным нормам и гарантирующее безопасное использование для здоровья граждан».

Ведомство рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от купания в непроверенных водоемах во избежание риска для здоровья.

Ранее Сиб.фм рассказывал о купании цыган с шампунем в новосибирском фонтане.