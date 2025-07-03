Циклоны принесут дожди и ветер в Хабаровский край

С 23 июня край жил в жарком мареве. В Хабаровске 28 июня был побит температурный рекорд 2010 года — воздух раскалился до 34 градусов. Местами по региону термометры показывали до 37. Среднесуточная температура в отдельные дни превышала норму на 7 градусов.