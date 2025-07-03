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Циклоны принесут дожди и ветер в Хабаровский край

Жара сдаст позиции под натиском ветров и ливней.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае заканчивается знойная глава лета — ей на смену идут два циклона, сообщает hab.aif.ru.

Первый принесёт дождь и шквальный ветер уже сегодня, второй накроет регион в выходные.

— Циклон с запада принесёт дожди, местами сильные ливни, и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Температура понизится до 26−28 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

С 23 июня край жил в жарком мареве. В Хабаровске 28 июня был побит температурный рекорд 2010 года — воздух раскалился до 34 градусов. Местами по региону термометры показывали до 37. Среднесуточная температура в отдельные дни превышала норму на 7 градусов.

Теперь, когда природа делает передышку, воздух вновь станет легче — хоть и с грозой и ветром в придачу.