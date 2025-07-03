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AFP: Около берегов Бали затонул пассажирский паром, 61 человек пропал без вести

Паром затонул около индонезийского острова Бали, 61 человек пропал без вести. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило издание Antara.

Паром затонул около индонезийского острова Бали, 61 человек пропал без вести. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило издание Antara.

— 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у острова Бали поздно вечером в среду, 2 июля, — сказано в статье.

Уточняется, что паром затонул примерно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). Всего на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Четыре человека были спасены.

Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором находились более трех тысяч машин, затонуло в Тихом океане в конце июня. После пожара корабль был брошен посреди океана — примерно в 360 милях. Повреждения судна, которые были вызваны пожаром, усугубились из-за непогоды.

12 июня сообщалось, что в Тихом океане, около Аляски продолжает дрейфовать сухогруз Morning Midas, загоревшийся почти неделю назад. Береговая охрана Соединенных Штатов Америка заявила о тесном сотрудничестве с судовладельцем для обеспечения безопасности спасательной операции и минимизации ущерба.