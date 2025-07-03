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Как защитить свой интеллект от побочных эффектов увлечения нейросетями: Директор Института мозга дал действующие советы

Академик Иллариошкин перечислил меры по защите мозга от побочных эффектов ИИ.

Источник: Комсомольская правда

На фоне бума искусственного интеллекта, ученые решились на проведение эксперимента — как ИИ-технологии влияют на мыслительный процесс? В большинстве случаев исследование показало, что у молодых пользователей ИИ снижается мыслительная функция и страдает память.

Так, ученые из Массачусетского технологического института (MIT, США) провели эксперимент, изучая влияние ИИ-ассистентов на когнитивные способности студентов. Исследование показало, как изменяется мозговая активность при делегировании учебных задач чат-ботам.

Директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин рассказал в беседе с KP.RU, как безболезненно для мозга использовать ИИ.

Например, эксперт перечислил советы, которые помогут защитить мозг от побочных эффектов «умных чатов».

Во-первых, Иллариошкин посоветовал регулярно тренировать мозг с помощью интеллектуальной деятельности: создавать тексты, осваивать новые языки, а также слушать познавательные лекции.

Во-вторых, эксперт призвал включить в распорядок дня физические нагрузки, так как движение способствует питанию головного мозга.

Третьей рекомендацией эксперта стало простое общение с людьми, которого так не хватает в эпоху цифровизации и внедрения ИИ.

Полное интервью Сергея Иллариошкина для «Комсомолки» — читайте здесь.