Как защитить свой интеллект от побочных эффектов увлечения нейросетями: Директор Института мозга дал действующие советы

На фоне бума искусственного интеллекта, ученые решились на проведение эксперимента — как ИИ-технологии влияют на мыслительный процесс? В большинстве случаев исследование показало, что у молодых пользователей ИИ снижается мыслительная функция и страдает память.
Так, ученые из Массачусетского технологического института (MIT, США) провели эксперимент, изучая влияние ИИ-ассистентов на когнитивные способности студентов. Исследование показало, как изменяется мозговая активность при делегировании учебных задач чат-ботам.
Директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин рассказал в беседе с KP.RU, как безболезненно для мозга использовать ИИ.
Например, эксперт перечислил советы, которые помогут защитить мозг от побочных эффектов «умных чатов».
Во-первых, Иллариошкин посоветовал регулярно тренировать мозг с помощью интеллектуальной деятельности: создавать тексты, осваивать новые языки, а также слушать познавательные лекции.
Во-вторых, эксперт призвал включить в распорядок дня физические нагрузки, так как движение способствует питанию головного мозга.
Третьей рекомендацией эксперта стало простое общение с людьми, которого так не хватает в эпоху цифровизации и внедрения ИИ.
Полное интервью Сергея Иллариошкина для «Комсомолки» — читайте здесь.