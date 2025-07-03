Дуров расставил точки над И в вопросе ухода Telegram из России

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг слухи о возможном прекращении работы приложения в России. В своем заявлении он предположил, что распространение ложной информации о платформе может быть частью целенаправленной кампании по подрыву доверия к сервису.
«Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах», — написал Дуров в Telegram-канале.
Дуров подтвердил, что изначальная информация представляла собой сатирическую публикацию ИА «Панорама», однако подчеркнул, что впоследствии она начала массово распространяться серьезными Telegram-каналами без указания на юмористический характер материала.
«Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями», — написала тогда «Панорама» об уходе мессенджера.
Дуров также категорически отверг утверждения о цензуре OSINT-каналов (специализирующихся на анализе открытых данных) по политическим мотивам.
Дуров пояснил, что на самом деле несколько каналов были временно заблокированы автоматическими системами из-за нарушения правил публикации персональных данных, однако в СМИ данная информация появилась уже после восстановления их работы, при этом факт разблокировки в сообщениях не упоминался.
Основатель мессенджера также отметил, что в предыдущем месяце распространилась ложная информация, утверждавшая о потенциальной уязвимости пользовательских данных из-за IP-адресов Telegram.
Дуров напомнил, что платформа на протяжении 12 лет последовательно защищает основные принципы цифровых свобод — приватность коммуникаций и беспрепятственный обмен информацией.
При этом Дуров допустил, что подобные публикации могут представлять собой не случайные журналистские ошибки, а целенаправленную попытку подрыва репутации платформы.
Накануне проект «Код Дурова» обратил внимание, что бета-версия Telegram для Android получила новую функцию — инструмент проверки фактов.