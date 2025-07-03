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Контрактники из Новосибирска за год получат более 4,5 млн рублей

Размер регионального пособия вырос до 1,6 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля в Новосибирской области увеличена региональная часть единовременной выплаты для тех, кто подписывает контракт для участия в специальной военной операции. Размер регионального пособия вырос до 1,6 миллиона рублей.

Как сообщили в правительстве региона, с учётом федеральной выплаты в 400 тысяч рублей общая сумма при заключении контракта теперь достигает 2 миллионов рублей.

Как отметил представитель региональных властей Кудрявцев, с добавлением ежемесячного денежного довольствия от 210 тысяч рублей общий доход контрактника за первый год может превысить 4,5 миллиона рублей.