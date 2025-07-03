Как выбрать спелую и сочную дыню: советы биолога

Биолог Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, поделился рекомендациями по выбору качественной дыни в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что при выборе фрукта важно обращать внимание на его внешний вид: спелая дыня не должна иметь вмятин и темных пятен, которые могут свидетельствовать о повреждениях или неправильном хранении.
По словам Наполова, светлое пятнышко на поверхности дыни указывает на то, на каком боку она лежала на бахче. Это нормальное явление, тогда как вмятины и темные пятна могут означать, что плод испорчен внутри.
Кожура спелой дыни должна быть упругой и слегка поддаваться при нажатии, но не продавливаться. Если же она легко прогибается, это может указывать на перезревание плода.
Наполов также отметил, что ориентироваться на хвостик дыни нецелесообразно, поскольку он лишь указывает на давность сбора урожая. Более спелые плоды, как правило, легче недозревших, что также стоит учитывать при выборе.