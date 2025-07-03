Дальневосточный Сабантуй пройдет 4 июля в столице Приморья

— «Сила дружбы» — спортивная и игровая зона, где пройдут соревнование в национальном виде спорта — борьба корэш, а также бег с коромыслами и ведрами, бой мешками на бревне, разбивание горшка палками, бег с яйцом и ложкой, бег в мешках, срезание подарков — сюрпризов — с завязанными глазами.