Дальневосточный Сабантуй пройдет 4 июля в столице Приморья

Как рассказали организаторы, в этом году многонациональный праздник «Дальневосточный Сабантуй» посвящен 80-летию Великой Победы. Цель праздника — создание пространства для межкультурного диалога, укрепление дружбы народов Дальнего Востока через праздник, объединяющий традиции, творчество, спорт и семейные ценности.
На празднике гостей ждет несколько тематических площадок:
— площадка «Вкусы Дальнего Востока» предложит жителям и гостям Приморья национальные угощения;
— «Сила дружбы» — спортивная и игровая зона, где пройдут соревнование в национальном виде спорта — борьба корэш, а также бег с коромыслами и ведрами, бой мешками на бревне, разбивание горшка палками, бег с яйцом и ложкой, бег в мешках, срезание подарков — сюрпризов — с завязанными глазами.
— На «Мастерской предков» Ассамблея народов Приморья представит сувениры, обереги, мастер-классы. Также гостей ожидают выставка предметов русской культуры и быта, сувениров ручной работы, выставка русских кукол, балаганчик «Петрушка» для детей, мастер-класс по оригами, выставка предметов культуры и быта белорусского, азербайджанского и узбекского народов. Запланированы дегустации национальных блюд каждого народа. На празднике общественная организация татар и башкир представит технику вышивания татарских калфаков, выставку украшений и дегустацию национальных блюд — хвороста и чак-чака.
— В зоне «Всё для Победы СВО» волонтерские команды Дальнего Востока представят акции «Узелок Победы», «Обеды для Победы», «Письмо Солдату», запланирована фасовка чая из приморских трав с привлечением гостей мероприятия, изготовление окопных свечей, сухого душа, нашлемников. Будет работать площадка по тактической медицине, выставка о работе поисковой группы «Скра».
На малой сцене пройдут выступления самодеятельных коллективов — представителей разных народов Приморья — русских и татар, узбеков и цыган, башкир, украинцев и корейцев, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
А большая сцена станет площадкой для выступления профессиональных коллективов, артистов республики Татарстан, специальных гостей события из других регионов России. Здесь выступят народные артисты республики Татарстан: Искандер Валеев, Сюмбель Билалова, Ришат Тухватуллин, Булат Нигматуллин, государственный ансамбль «Бермянчек».
На праздник приглашаются жители и гости города, участие в мероприятии бесплатное.
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