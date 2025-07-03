Хабаровчане считают, что МРОТ должен составлять почти 59 тысяч рублей

Жители Хабаровска полагают, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 58,7 тысячи рублей в месяц. По сравнению с январем 2025 года ожидания снизились на 1% — тогда называлась сумма в 59 тысяч рублей, а в сентябре 2024 года — 56 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровск занимает третью строчку среди городов с самыми высокими ожиданиями по уровню МРОТ. На первом месте — Москва, где желаемый минимум составляет 62,9 тысячи рублей при фактическом МРОТ в 32916 рублей. В Санкт-Петербурге жители считают справедливым уровень в 59 тысяч рублей, тогда как установленный — 28750 рублей.
По данным сервиса SuperJob, в пятерку лидеров вошли Казань (55,8 тысячи рублей) и Владивосток (55,7 тысячи рублей).
Самые низкие ожидания зафиксированы в Кирове (48,5 тысячи рублей), Рязани и Ижевске (по 49,3 тысячи рублей), Нижнем Новгороде (49,6 тысячи рублей), Ярославле (50,5 тысячи рублей) и Томске (50,7 тысячи рублей).
Наибольший рост запросов за полгода отмечен в Астрахани, Волгограде, Пензе, Нижнем Новгороде и Ижевске — в каждом из этих городов он составил около 3%.