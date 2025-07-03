Хабаровчане считают, что МРОТ должен составлять почти 59 тысяч рублей

Жители Хабаровска полагают, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 58,7 тысячи рублей в месяц. По сравнению с январем 2025 года ожидания снизились на 1% — тогда называлась сумма в 59 тысяч рублей, а в сентябре 2024 года — 56 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.