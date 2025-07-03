Трамп попросил снимок КТ мозга, сделанный после попытки покушения на него

Глава Белого дома Дональд Трамп попросил оставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный во время медобследования после попытки первого покушения на него в июле 2024 года. Об этом сказано в новой книге «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку».
Соответствующий отрывок из этого издания опубликовала газета The Washington Post (WP). В книге, посвящённой президентской кампании Трампа, говорится, что он после случившегося попросил медиков сделать КТ. Политика спросили, зачем ему понадобилась указанная процедура. В ответ он подчеркнул, что считает это необходимым.
Позже Трамп попросил предоставить ему отсканированное изображение своего мозга, однако врачи заявили, что больше не предоставлять такую услугу и предложили забрать письменный отчет о проделанном исследовании. Политик всё же настоял на своем.
Книга, отрывок из которой представила WP, поступит в продажу 8 июля.
Напомним, попытка первого покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года, когда он выступал на предвыборном выступлении в штате Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо. В середине сентября стало известно о второй попытке покушения на Трампа. Тогда республиканец не пострадал.