Трамп попросил снимок КТ мозга, сделанный после попытки покушения на него

Глава Белого дома Дональд Трамп попросил оставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный во время медобследования после попытки первого покушения на него в июле 2024 года. Об этом сказано в новой книге «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку».