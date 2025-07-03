Метеор пролетел над Стокгольмом и взорвался в районе Балтийского моря

Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета пояснил, что граждане, скорее всего, наблюдали болид — метеор, который ярко вспыхнул в небе. Он отметил, что космическое тело взорвалось на высоте около 30 километров. Стемпелс также добавил, что метеоры появляются в атмосфере каждую ночь, но настолько крупные видят примерно раз в пять лет.