МВД разъяснило изменения в законе об обороте оружия

Все разрешительные документы теперь будут оформляться в электронном формате через портал «Е-лицензирование», что значительно упростит и ускорит процесс получения лицензий. Несмотря на изменения, требования к хранению и безопасному обращению с оружием остаются высокими, что способствует поддержанию безопасности и контроля в сфере оборота оружия в Казахстане.