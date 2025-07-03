В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 3−8 июля из-за жаркой погоды, во многих районах температура будет достигать 37 градусов, сообщает Примгидромет.
«В период 3−8 июля на значительной территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды», — говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают об аномальном повышении температуры: показатели среднесуточных значений будут выше нормы минимум на 7 градусов. Прогнозируется период экстремальной жары — три дня и более температура будет достигать 37 градусов в большинстве районов, а на юге края — 35 градусов.
Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды в этом году пришлось на 24−28 июня. Двадцать седьмого июня 2025 года во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд, синоптики зафиксировали плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году.