В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды в этом году пришлось на 24−28 июня. Двадцать седьмого июня 2025 года во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд, синоптики зафиксировали плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году.