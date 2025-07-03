Азербайджан оставил без ответа требование России: о чем просили дипломаты власти республики

Послы российской дипмиссии в Баку направили в Министерство иностранных дел Азербайджана ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанным гражданам Российской Федерации. Однако власти республики ноту проигнорировали. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ.
Отмечается, что нота с требованием была направлена оперативно, но ответа на нее российская сторона не получила.
«Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры», — отметили российские дипломаты.
Ранее в посольстве России в Баку сообщили, что находящиеся в Азербайджане граждане России жалуются на применение физического насилия к ним и членам их семей, а также проверки документов и визиты неизвестных людей прямо домой.
На фоне этих событий МИД России призвало своих граждан, которые находятся на территории Азербайджана, соблюдать повышенную осторожность. А тем, кто только планирует поехать в Азербайджан, хорошо обдумать целесообразность поездки. В случае, если все же было решено отправиться в закавказскую республику, россиян призвали соблюдать осторожность.
Напомним, 1 июля азербайджанские СМИ сообщили об аресте в Баку восьми россиян. Кадры сильно избитых молодых людей облетели и социальные сети, и СМИ. По данным местных правоохранительных органов, задержанные подозреваются в причастности к транзиту наркотиков из Ирана. Суд избрал меру пресечения в виде четырехмесячного заключения.
Мать одного из задержанных в Азербайджане, российского студента Сергея Софронова, возмутилась обвинениями против сына. Мария Софронова подчеркнула, что считает их абсурдными. Она также отметила, что о задержании сына ей никто не сообщил. Сергей попросту пропал в один из дней.
Семья 26-летнего Ильи Безуглого из Калининграда, который также был арестован азербайджанскими силовиками, также не верит в предъявленные обвинения. Он, отметила родственница, обычный парень, работает, путешествует. В Азербайджан поехал отдыхать просто потому, что там дешевле всего.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно изучили обстоятельства задержания граждан России в Азербайджане.