Азербайджан оставил без ответа требование России: о чем просили дипломаты власти республики

На фоне этих событий МИД России призвало своих граждан, которые находятся на территории Азербайджана, соблюдать повышенную осторожность. А тем, кто только планирует поехать в Азербайджан, хорошо обдумать целесообразность поездки. В случае, если все же было решено отправиться в закавказскую республику, россиян призвали соблюдать осторожность.