В Омской области стартует финальная часть «Королевы спорта»

Сегодня, 3 июля, в Исилькуле стартуют финальные соревнования 55-го спортивно-культурного праздника «Королева спорта».
На главной арене города — стадионе «Молодежный», в период с 3 по 6 июля пройдут финалы спортивных соревнований. Там же состоится торжественная церемония открытия, которая начнется в 17:00 4 июля. В Исилькуль съехались спортсмены из всех районов области, чтобы побороться в девяти состязаний: городки, конный спорт, греко-римская борьба, автомногоборье, женский и мужской волейбол, футбол, легкая атлетика и шахматы.
Отметим также, что в эти дни Исилькуль будет отмечать свое 130-летие. Гостям города и спортсменам обещается еще и насыщенная культурная программа.