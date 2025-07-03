Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области стартует финальная часть «Королевы спорта»

Юбилейный спортивный праздник пройдет в этом году в Исилькуле.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 июля, в Исилькуле стартуют финальные соревнования 55-го спортивно-культурного праздника «Королева спорта».

На главной арене города — стадионе «Молодежный», в период с 3 по 6 июля пройдут финалы спортивных соревнований. Там же состоится торжественная церемония открытия, которая начнется в 17:00 4 июля. В Исилькуль съехались спортсмены из всех районов области, чтобы побороться в девяти состязаний: городки, конный спорт, греко-римская борьба, автомногоборье, женский и мужской волейбол, футбол, легкая атлетика и шахматы.

Отметим также, что в эти дни Исилькуль будет отмечать свое 130-летие. Гостям города и спортсменам обещается еще и насыщенная культурная программа.