В Омской области стартует финальная часть «Королевы спорта»

На главной арене города — стадионе «Молодежный», в период с 3 по 6 июля пройдут финалы спортивных соревнований. Там же состоится торжественная церемония открытия, которая начнется в 17:00 4 июля. В Исилькуль съехались спортсмены из всех районов области, чтобы побороться в девяти состязаний: городки, конный спорт, греко-римская борьба, автомногоборье, женский и мужской волейбол, футбол, легкая атлетика и шахматы.