Арестованный полицией Вашингтона за пьяную драку россиянин стал одноклубником Малкина

Весной Алексеев попал в скандал, когда в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией. Он оказался в эпицентре уличной потасовки у одного из местных заведений. В «Вашингтоне» были в курсе ситуации, а позднее не стали продлевать контракт с россиянином.