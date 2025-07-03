Fox News: рэпер Diddy останется под стражей до приговора

Американский суд в Нью-Йорке отказал рэперу и музыкальному продюсеру P. Diddy (Шон Комбс) в освобождении под залог до момента оглашения приговора. Об этом сообщается со ссылкой на Fox News.
Прокуратура выступила против его временного освобождения, ссылаясь на высокий риск побега, учитывая финансовые возможности обвиняемого и его потенциальную способность покинуть территорию США.
По данным NBC News, предварительно заседание по оглашению приговора назначено на 3 октября, однако защита имеет право подать ходатайство о переносе на более ранний срок. Обвинение рассчитывает на наказание в виде пятилетнего заключения.
Ранее суд отказал рэперу Шону Комбсу, известному под сценическим именем Diddy, в просьбе отсрочить судебное разбирательство по делу о сексуальном насилии.