Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на риск инсульта

С каждым новым солнечным штормом появляется информация, что такие явления могут привести к инсульту. Врач-кардиолог, к. м. н, научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк объяснила KP.RU, что в такие периоды происходит с сосудами и мозгом.
— Существуют люди, которые реагируют реальным ухудшением самочувствия на изменение внешнего давления даже в очень небольшом диапазоне, — поделилась Гаврилюк.
Однако связь между солнечными бурями и инсультами остается спорной. По словам эксперта, достоверных доказательств того, что магнитные бури непосредственно влияют на сосудистые катастрофы, нет. Причина же ухудшения самочувствия часто скрыта в других факторах.
— На сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на сосудистые катастрофы у людей. Нередко человек списывает свое недомогание на солнечный «шторм», а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме, — объяснила врач.
Недомогание может быть связано со стрессом на работе, плохим сном, употреблением слишком много соли или резкими перепадами давления.