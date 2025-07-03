Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на риск инсульта

С каждым новым солнечным штормом появляется информация, что такие явления могут привести к инсульту. Врач-кардиолог, к. м. н, научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк объяснила KP.RU, что в такие периоды происходит с сосудами и мозгом.