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Трамп запросил снимок своего мозга после попытки покушения

WP: Трамп попросил свой снимок КТ мозга после первого покушения в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Согласно новой книге «2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку», посвященной его предвыборной кампании, Дональд Трамп после инцидента с покушением в Пенсильвании попросил сохранить для себя копию результатов КТ-сканирования своего мозга.

«Это как тест на IQ. Тебе говорят, что у тебя хороший мозг, и я просто хочу, чтобы это у меня было», — сказал Трамп.

Согласно отрывку из книги, опубликованному Washington Post, после инцидента с покушением Трампу рекомендовали пройти компьютерную томографию. На вопрос о необходимости процедуры он ответил, что чувствует в этом необходимость.

Позже политик потребовал предоставить ему физический снимок с КТ-сканирования. Несмотря на объяснения медиков, что современная практика предполагает выдачу только письменного заключения, Трамп настоял на получении традиционного рентгеновского снимка.

Новая книга под названием «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку» появится в продаже с 8 июля.

Ранее Трамп высказал жалобу по поводу своего портрета, назодящегося в Капитолии штата Колорадо.

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