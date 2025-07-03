Трамп запросил снимок своего мозга после попытки покушения

Согласно новой книге «2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку», посвященной его предвыборной кампании, Дональд Трамп после инцидента с покушением в Пенсильвании попросил сохранить для себя копию результатов КТ-сканирования своего мозга.
«Это как тест на IQ. Тебе говорят, что у тебя хороший мозг, и я просто хочу, чтобы это у меня было», — сказал Трамп.
Согласно отрывку из книги, опубликованному Washington Post, после инцидента с покушением Трампу рекомендовали пройти компьютерную томографию. На вопрос о необходимости процедуры он ответил, что чувствует в этом необходимость.
Позже политик потребовал предоставить ему физический снимок с КТ-сканирования. Несмотря на объяснения медиков, что современная практика предполагает выдачу только письменного заключения, Трамп настоял на получении традиционного рентгеновского снимка.
Новая книга под названием «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку» появится в продаже с 8 июля.
Ранее Трамп высказал жалобу по поводу своего портрета, назодящегося в Капитолии штата Колорадо.