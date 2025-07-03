Мать ребенка Алекса Лесли попросила лишить его родительских прав

Отмечается, что женщина также обращалась в суд с иском о признании Алекса Лесли отцом ребенка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. По данным СК РФ, Лесли призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. На блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию.