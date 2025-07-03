Мать ребенка Алекса Лесли попросила лишить его родительских прав

Иск о лишении блогера родительских прав подан в Коптевский суд Москвы.
Мать ребенка Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) просит суд Москвы лишить скандального блогера и пикапера родительских прав. Это следует из картотеки судебных дел.
«В производстве Коптевского суда Москвы зарегистрирован иск к Александру Кириллову о лишении его родительских прав. Заявление было зарегистрировано в марте, движения по иску с тех пор не было», — следует из картотеки судебных дел, с которой ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что женщина также обращалась в суд с иском о признании Алекса Лесли отцом ребенка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. По данным СК РФ, Лесли призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. На блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию.
В данный момент пикап-коуч уехал в Испанию. Разыскиваемый правоохранителями блогер сообщает, что «у него все хорошо» и обещает своим фанатам новые эфиры из Испании.