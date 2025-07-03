Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Также Панова рассказала, что самыми выгодными после июля могут быть апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, так как в каждом из них по 22 рабочих дня. К тому же, эксперт добавила, что дороже всего один день отпуска обойдется в январе, в котором всего 15 рабочих дней. И дорого в феврале и мае, в которых по 19 рабочих дней.