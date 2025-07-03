За хабаровский «Амур» будет играть сахалинский форвард Евгений Свечников

Также Свечников он принимал участие в юниорских чемпионатах мира в 2013 и 2014 годах. В 2016 году он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. На драфте НХЛ 2015 года он был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» в первом раунде под общим 19-м номером. В сезоне 2016/17, играя за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс», он стал обладателем Кубка Колдера.