На улице Гладкова начался снос гаражей под строительство новой дороги

Снос начался со стороны дома № 20. Подрядная организация должна демонтировать 99 гаражных боксов. Как сообщил прораб подрядчика, с владельцами гаражей проведены переговоры, и для каждого случая предусмотрен индивидуальный порядок демонтажа. В местах, где строения примыкают друг к другу, работы выполняются вручную — сначала снимают крышу, затем при помощи болгарки убирают ворота и разбирают конструкции.
Часть гаражного массива сохранится — снос коснётся только тех объектов, которые попадают в границы будущего строительства.
После завершения демонтажа начнутся работы по выносу инженерных сетей. Лишь затем стартует само строительство дороги.
Как уточнил заместитель руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Сергей Шадрин, протяжённость новой дороги составит 458 метров, включая транспортное кольцо на улице Гладкова. Также проектом предусмотрено строительство 816 метров ливневой канализации, тротуаров, автобусных остановок, озеленения и установка освещения и светофоров.
Снос гаражей планируют завершить до конца года, сообщают в мэрии.