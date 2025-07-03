На улице Гладкова начался снос гаражей под строительство новой дороги

Снос начался со стороны дома № 20. Подрядная организация должна демонтировать 99 гаражных боксов. Как сообщил прораб подрядчика, с владельцами гаражей проведены переговоры, и для каждого случая предусмотрен индивидуальный порядок демонтажа. В местах, где строения примыкают друг к другу, работы выполняются вручную — сначала снимают крышу, затем при помощи болгарки убирают ворота и разбирают конструкции.