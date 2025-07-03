Киев придумал схему обхода приостановки поставок от США: Зеленский планирует по-новому выпрашивать оружие

В этих условиях официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Запада не имеют влияния на то, какое оружие получает киевский режим. По словам дипломата, никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной. Западу все равно, к чему это приводит на данном этапе.