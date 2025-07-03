Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского придумал новую тактику выпрашивания у Соединенных Штатов Америки вооружения. Теперь Киев хочет получить от США разрешение на закупку американского оружия через Европу. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия — попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — сказано в публикации.
При этом, отмечают журналисты, несколько стран Европы уже изучают возможность закупки американских вооружений для последующей передачи их ВСУ. Вместе с тем, украинского руководство хочет начать переговоры о снятии ограничений на использование американского оружия.
1 июня США временно остановили поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за сокращения собственных запасов. Это решение было принято после того, как руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби инициировал проверку складов, которая выявила значительное снижение запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и других боеприпасов.
Позже в Госдуме назвали это решение положительным шагом. Оно соответствует стремлению Трампа стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, прекращение поставок оружия создаёт условия для перемирия.
В самих же Соединенных Штатах Америки решение о приостановке поставок было воспринято неоднозначно. Так что властям пришлось объясняться. Как отметил официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения военной поддержки Украины.
А руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что даже в условиях приостановки поставок, Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец конфликту.
В этих условиях официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Запада не имеют влияния на то, какое оружие получает киевский режим. По словам дипломата, никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной. Западу все равно, к чему это приводит на данном этапе.