Библия — не книга по биологии: В РПЦ ответили, кто появился первым — мужчина или женщина

Религия как таковая, богословие и Священное Писание, которое богословие использует для подтверждения своих выводов, служат для решения духовных вопросов и вопросов инобытия — тех, на которые естественное научное знание ответов не даёт: что хорошо и что плохо, мужчина и женщина — однородные или разные по природе существа, женщина и мужчина — полноценные или неполноценные.