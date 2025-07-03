Жители Владивостока считают справедливым МРОТ в 55,7 тысячи рублей

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.
Согласно опросу, ожидания жителей Приморского края остаются стабильными уже почти год. В сентябре 2024 года респонденты называли ту же сумму, а с января 2025 года среднее значение снизилось лишь на 100 рублей.
«Интересно, что для Владивостока эта цифра осталась практически неизменной с сентября 2024 года (55 700 рублей), снизившись всего на 100 рублей с января 2025 года (55 800 рублей)», — отмечается в исследовании.
В целом по стране разброс желаемого МРОТ оказался существенным. Самые высокие ожидания зафиксированы в Москве (62 900 рублей), Санкт-Петербурге (59 000 рублей) и Хабаровске (58 700 рублей). Владивосток вошел в пятерку городов с максимальными запросами, опередив Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.
Авторы исследования связывают рост запросов с устойчивым разрывом между текущими уровнями оплаты труда и фактической стоимостью жизни в крупных городах.