Далай-лама сделал важное заявление о своей смерти

«В частности, я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», — следует из сообщения на сайте. Согласно тибетским верованиям, после кончины Далай-ламы его душа возрождается в новом теле младенца.