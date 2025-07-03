Далай-лама сделал важное заявление о своей смерти

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил в преддверии празднования 90-летия сообщил о желании переродиться после смерти. При этом он отметил, что институт Далай-ламы продолжит существование. Об этом следует из информации на сайте духовного лидера последователей тибетского буддизма.
«В частности, я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», — следует из сообщения на сайте. Согласно тибетским верованиям, после кончины Далай-ламы его душа возрождается в новом теле младенца.
Духовный лидер тибетского буддизма подчеркнул, что процедура признания следующего Далай-ламы уже четко определена в заявлении от 24 сентября 2011 года. Согласно этому документу, право решать этот вопрос принадлежит исключительно членам Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг.
В 2011 году Далай-ламы заявил, что приблизительно в 90-летнем возрасте, посоветовавшись с другими высокими ламами, тибетским народом и буддийскими последователями, он решит, нужно ли в дальнейшем искать его перерождение и сохранять институт Далай-лам.
При этом в том же году перестал нести политические обязанности главы «тибетского правительства в изгнании».
Ранее Далай-лама давал повод думать, что его перерождение может произойти за пределами Китая. В ответ на это Пекин заявил, что желает сам назначить высокопоставленных деятелей тибетского буддизма. При этом китайские власти особо отметили, что зарубежное перерождение Далай-ламы признано не будет.
При этом ряд экспертов выражают опасения, что 90-летие Далай-ламы может вновь обострить дискуссии о его будущем перерождении и признании следующего воплощения. Это, в свою очередь, способно повлиять на социальную стабильность в регионе, а также на отношения Китая с США и Индией, которые традиционно поддерживают Далай-ламу XIV.
Напомним, что Далай-лама XIV находится в изгнании в Индии с 1959 года, после вхождения Тибета в состав Китая.
В 2023 году на Международном форуме Сангхи-2023 Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой.